Ballart critica el "desconcert" generat sobre les mesures contra la Covid-19

25.08.2020 | 15:20

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha assegurat aquest dimarts que la decisió d'un jutge de Barcelona de revocar les noves mesures restrictives contra la Covid-19 adoptades ahir per la Generalitat genera una situació de "desconcert", que "confon a la ciutadania", i que per tant, s'ha de posar ràpidament punt final. "És inconcebible i no donem crèdit que hi hagi experts, en els que confien, que a partir de dades epidemiològiques, prenen tota una sèrie de mesures, però que també hi hagi un jutge, tanmateix basant-se en criteris epidemiològics, que acaben dient no a aquestes mesures". Per això, l'Ajuntament demanarà a la Generalitat els informes que van entregar al jutge i que també han servit al Procicat per prendre les seves decisions. "Volem aprofundir en tot això". Ballart ha reiterat que les mesures contra la Covid-19 s'han de prendre amb "caràcter territorial" i que no té sentit que s'apliquin només a un municipi com Terrassa quan aquest té gran interacció i mobilitat amb les ciutats de l'entorn com Rubí i Sabadell. Ballart ha recordat que l'Ajuntament ha actuat "des del primer dia amb lleialtat institucional amb el Govern de la Generalitat". Ballart ha demanat al departament de Salut i a la Justícia la "màxima celeritat" en la decisió sobre les restriccions d'aforaments en bars, restaurants i actes religiosos a la ciutat, que un jutge ha impedit aplicar a la Generalitat.