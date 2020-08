25.08.2020 | 16:21

Alarma al Centre de Terrassa. Dotacions de Bombers i de la Policia Municipal s'han presentat aquest matí al carrer de Sant Llorenç degut a una alerta per una bombona de gas que fuitava a la via pública. Algún havia abandonat el recipient, de càmping gas, prop de la cantonada amb el carrer de Sant Valentí. Els bombers han estat avisats per comprovar l'estat de l'ampolla. Han verificat que fuitava. Quan la situació era segura, la policia ha gestionat la retirada de la bombona.