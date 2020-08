66 multes per no dur la mascareta

25.08.2020 | 16:23

La policia ha sancionat ja a Terrassa centenars de persones per no dur la mascareta posada a la via pública, o per no dur-la correctament. El dilluns, la xifra de denúncies va ser de 66. Durant el cap de setmana la xifra va ser de 130.