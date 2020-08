Primer dia de dol per l'assassinat d'una dona a Terrassa

Redacció

24.08.2020 | 12:06

Avui és el primer dia de dol decretat per l'Ajuntament de Terrassa pel feminicidi comès dissabte a la ciutat. Així ho va decretar l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, després de la reunió de la Taula de Feminicidi, que es va celebrar diumenge a la tarda a l'Ajuntament, i de l'acord de la junta de portaveus, i en aplicació del Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa. El dol oficial s'aplica des que ahir diumenge a les 19 hores. Durant les primeres 24 hores, resten cancel—lats tots els actes institucionals, i durant les 48 hores següents, en tots els actes oficials es farà a l'inici un minut de silenci. Tal com estableix el protocol de dol en cas de feminicidi, l'Ajuntament ha activat un conjunt de mesures de suport psicosocial a les famílies afectades. També en senyal de dol, les banderes del balcó de l'Ajuntament onegen a mig pal i s'ha penjat un llaç negre i un llaç lila als pals de davant de la seu consistorial. La façana de l'Ajuntament i les seus de districte romandran il—luminades de color lila durant tres dies. Els crespons, banderes i altres símbols s'estendran per tot l'espai públic per la màxima visibilitat al rebuig institucional i social. Agents del cos de Mossos d'Esquadra van detenir ahir dissabte a la nit un home de 46 anys com a presumpte autor de l'homicidi de la seva germana, de 51 anys. L'home té antecedents per haver-la maltractat l'any passat.