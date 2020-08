La Policia i Generalitat investiguen un vídeo amb vexacions a una usuària de Mossèn Homs

24.08.2020 | 19:06

Un vídeo, protagonitzat per dues treballadores de la Residència de gent gran Torre Mossèn Homs, a Terrassa, s'ha viralitzat avui pel seu contingut despectiu amb una persona ingressada en aquest centre.

Tal com es pot veure a la gravació, una de les empleades, que no para de riure, grava una altra companya que es dirigeix de paraula a una persona gran, que roman en el llit, i ho fa en termes ofensius. El departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat ha anunciat aquest dilluns que ha activat els protocols per investigar els fets. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han obert un expedient per depurar "responsabilitats penals". Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, va assegurar ahir a Twitter que "a xarxes corre un vídeo que mostra un comportament inacceptable i ofensiu a la Residència Mossèn Homs, gestionada per la Generalitat, per part de membres del seu equip professional". Ballart afegeix que no "tolerarem aquestes actituds" i indica que ha comunicat els fets al Govern català, al que demana una "resposta contundent". Diari de Terrassa va intentar recavar la versió dels fets del centre afectat però va ser impossible perquè la "direcció està reunida", segons va indicar un portaveu d'aquest.