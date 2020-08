Mascaretes obligatòries i més de 500.000 proves PCR a les escoles

La crisi del coronavirus

24.08.2020 | 12:52

Les mascaretes seran obligatòries per a tots els alumnes de més de 12 anys a Catalunya, i per als majors de 6 anys en aquells territoris on sigui més elevat el risc de contagi, mentre que la ràtio d'alumnes a les classes de primària serà de menys de 20 alumnes.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avançat aquest dilluns en roda de premsa que, entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, es faran 500.000 proves PCR a les escoles i instituts de Catalunya, on les classes començaran presencialment "si o sí "el proper 14 de setembre.

Torra, que ha convocat per demà una reunió extraordinària del seu Executiu per aprovar el pla de retorn a les escoles, considera un repte les pròximes tres setmanes, "que són decisives" per reprendre el curs escolar i l'activitat laboral després de l'estiu, i en les quals, segons ha dit, està en joc "com serà la tardor i l'hivern".