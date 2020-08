El Govern diu que s'ha d'avançar per erradicar la violència masclista

Redacció

24.08.2020 | 12:35

El govern català ha condemnat el "feminicidi" d'una dona de 51 anys a Terrassa (Barcelona), que dissabte va ser assassinada dissabte en una agressió amb arma blanca comesa suposadament pel seu germà, de 46 anys, que ja ha estat detingut. En un comunicat, la consellera de presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha condemnat aquest "feminicidi" i ha mostrat el compromís de l'executiu català per a "avançar en l'erradicació de les violències masclistes" i la millora de tots els mecanismes de "prevenció, sensibilització, detecció, atenció i recuperació de les dones i els seus fills". "Davant actes d'extrema manifestació de la violència masclista com aquesta hem de preguntar-nos què és tot el que permetem com a societat que passi i que està sostenint que això pot passar", va indicar Budó. La portaveu del Govern ha insistit que l'executiu català vol una Catalunya "on la violència masclista estigui erradicada i sigui impensable que fets com aquests puguin succeir". "L'únic camí per a acabar amb la violència masclista que està en les arrels de la nostra societat és fer créixer la igualtat efectiva de dones i homes", va remarcar. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 46 anys acusat de matar ahir en una agressió amb arma blanca a la seva germana, de 51, a la seva casa de Terrassa. Segons la policia autonòmica, el crim va ocórrer cap a les 21.15 hores d'anit, quan es va produir l'agressió a l'interior del domicili, situat en la avenida Josep Tarradellas de Terrassa. L'home va atacar mortalment a la seva germana amb arma blanca, segons han detallat a Efe fonts pròximes al cas. Quan els agents dels Mossos d'Esquadra van arribar al lloc van localitzar el cadàver de la dona, de 51 anys, i van detenir en el mateix domicili al germà de la víctima, com a suposat autor de l'homicidi. El detingut, de 46 anys, nacionalitat espanyola i veí de Terrassa, passarà en els pròxims dies a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia d'aquesta localitat, acusat d'un delicte d'homicidi. CCOO de Catalunya també ha condemnat l'assassinat masclista d'una dona a Terrassa, i novament expressa el seu rebuig a una violència que encara avui s'exerceix vers les dones només pel fet de ser dones. CCOO mostra la seva indignació i preocupació per fets com aquest, es suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat i destaca el compromís ferm en cooperar en la construcció d'una societat en la qual les dones puguin viure lliures de qualsevol de les violències.