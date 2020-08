El fiscal ve arbitrari que la justícia belga denegui extradir a Lluís Puig

Judicial

24.08.2020 | 17:29

El fiscal del Tribunal Suprem, Javier A. Zaragoza, ha opinat que la decisió de la justícia belga de rebutjar l'ordre europea de detenció emesa per Espanya contra l'exconseller Lluís Puig és "arbitrària", "insostenible jurídicament" i, a més, "trenca" la cooperació judicial europea.

El passat 7 d'agost, el tribunal de primera instància de Brussel·les va rebutjar l'extradició de Puig per presumpta malversació de cabals públics l'1-O i per desobediència, al·legant que l'alt tribunal espanyol no és competent per reclamar la seva entrega.

En un article publicat aquest dilluns a La Vanguardia, el fiscal del Suprem critica la resolució del tribunal de Brussel·les, en afirmar que és "insostenible jurídicament" declarar incompetent l'òrgan judicial espanyol que va emetre l'euroordre.