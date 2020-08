Els bombers rescaten un ciclista a Terrassa i demanen prudència a la muntanya

24.08.2020 | 12:33

Ahir diumenge els Bombers de la Generalitat van atendre vuit peticions de restat en un dia i van recordar la necessitat de ser prudent si es fan activitats a la muntanya.

La primera trucada d'emergència la van rebre a les 08.13 hores, per rescatar un ciclista accidentat a la font del Troncó, al terme municipal de Terrassa i dins del Parc Natural de Sant Llorenç.

Poc després, 08.51h., van requerir els seus serveis al coll Siern-Espinavell, a Molló (Girona), per què una persona havia patit una ferida en una cama. Un excursionista es va fer mal en un turmell al baixar del Taga, a Ogassa (Girona), per la qual cosa van alertar emergències a les 10.29 hores. En Castellnou de Bages, un altre ciclista va haver de ser rescatat per una ferida en un braç, a la zona del Solar del Far, segons l'alerta rebuda a les 11.29h.

Els Bombers van rebre a les 13.43 hores l'avís per rescatar un excursionista a Olot (Girona), en fer-se mal en una cama; i a les 11.45 hores el d'un altre excursionista ferit en un peu a Febró (Tarragona). Els dos últims rescats van ser a Espot (Lleida), on a les 15.21 hores van rebre l'alerta per evacuar un excursionista a prop del refugi d'Amitges, i a les 18.13 hores els han demanat ajuda per socórrer una persona ferida al peu a la cala de l'Pi, a Portbou (Girona).