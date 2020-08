Dos detinguts per robar de nit en una casa

24.08.2020 | 18:23

Dos detinguts a Terrassa per robar en una casa a la nit. La Policia Municipal va arrestar els sospitosos aquest diumenge passat. Prop de les dues de la matinada, un veí va donar avís a la Policia Municipal, ja que va observar dos individus a l'interior d'un domicili del carrer del Cementiri Vell, entre els carrers de l'Aurora i del Viveret. Semblava que estiguessin robant al domicili. En arribar la dotació policial, els agents van observar els individus a l'habitatge. En veure als agents, els lladres van sortir corrent, saltant per diversos terrats fins arribar al carrer de Topete. Els individus van ser localitzats quan s'amagaven en un pàrquing obert del carrer del Viveret. Els agents van observar una bossa que els va caure als detinguts amb joies i un ordinador. La policia va verificar que l'interior del domicili estava regirat. Els dos individus van ser traslladats a la central per a l'inici de diligències.