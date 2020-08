Afectacions a la línia R4 per obres a l'estació de Sants

Transport

24.08.2020 | 15:04

La circulació de trens de Renfe pels túnels de Plaça Catalunya i del Passeig de Gràcia va quedar interrompuda aquest cap de setmana com a conseqüència de les obres per adaptar les vies d'aparcament d'ample convencional a l'estació de Sants. També hi haurà talls el proper cap de semana.

Els trens de la R4 es van desviar pel túnel de Passeig de Gràcia i van parar a les estacions de Passeig de Gràcia, Clot-Aragó i Sant Andreu Comtal, i a partir de Montcada Bifurcació van recuperar el seu recorregut habitual.El tall, que va començar a les 23.45 hores de divendres ha acabat a les 05.15 hores d'avui dilluns, desviant els trens pel túnel de Passeig de Gràcia.

El segon dels talls es realitzarà en les mateixes hores entre els dies 28 i el 31 d'agost i les circulacions previstes per Passeig de Gràcia es desviaran pel túnel de Plaça Catalunya.

Aquestes obres formen part de la reconfiguració de l'esquema de vies de l'estació de Sants, un projecte conegut com 4 + 4 que, un cop finalitzat, permetrà disposar de quatre vies per a la parada de trens per a cada un dels dos túnels passants de Barcelona (Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya).

Amb motiu del tall d'aquest cap de setmana, els trens de la R1 van iniciar i finalitzar el seu recorregut a Plaça Catalunya, la R2 Sud va circular fins a Sants i la R3 només va discórrer entre Sant Andreu Arenal i Puigcerdà.