El detingut va ser condemnat per maltractar la seva germana l'any passat

23.08.2020 | 20:38

L'home detingut per la mort de la seva germana a un habitatge de l'avinguda de Josep Tarradellas té antecedents per haver-la maltractat l'any passat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el detingut es va conformar al maig del 2019 amb una condemna a sis mesos de presó per maltractament familiar i amenaces lleus contra la seva germana, ara morta. La pena es va suspendre amb la condició que l'home ingressés en un centre d'intoxicació i es mantingués allunyat d'ella durant sis mesos.

Recordem que els fets es van produir ahir al vespre quan la policia va trobar al seu domicili de l'avinguda de Josep Tarradellas el cos sense vida d'una dona i al germà de la mateixa dintre de l'habitatge. Els agents del cos de Mossos d'Esquadra va ser detingut.