Concentració de condemna contra el feminicidi

23.08.2020 | 21:00

Aquesta tarda s'ha portat a terme una concentració de condemna convocada per l'Ajuntament de Terrassa després de la reunió de la taula contra els feminicidis, en activar el protocol municipal com a conseqüència de la mort ahir d'una dona a mans, presumptament, del seu germà a un domicili de l'avinguda de Josep Tarradellas. Autoritats i ciutadans s'han donat cita davant de l'edifici consistorial per mostrar el rebuig contra els crim masclista. Partits polítics, sindicats i entitats han emès notes de condemna contra els fets i s'ha produït mostres de condol i solidaritat des de altres institucions municipals i supramunicipals catalanes. La consellera de presidència de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó ha lamentat els fets i ha reiterat el compromís de la Generalitat per avançar en l'erradicació de les violències masclistes.