La restricció del tabac al carrer té un efecte limitat

L.M. Andrés

21.08.2020 | 19:46

a prohibició de fumar a l'aire lliure si no hi ha dos metres de distància interpersonal, que va entrar en vigor aquesta setmana per lluitar contra l'expansió de la Covid-19, ha impactat especialment al sector de l'hostaleria i restauració, on les terrasses s'havien convertit en el refugi dels fumadors...