Més de 540 denúncies

22.08.2020 | 04:00

Des que va resoldre posar-se dura (més) per a passar per l'adreçador a molts ciutadans díscols, la policia ha cursat centenars de denúncies a persones a les quals sorprenia en la via pública sense mascareta o sense portar aquesta protecció ben col·locada. Una anècdota serveix per il·lustrar el passotisme d'alguns ciutadans: l'11 d'agost l'Ajuntament va anunciar l'augment de la severitat policial, amb l'ús d'agents de paisà i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Quan es va presentar públicament la campanya a la Rambla de Francesc Macià, agents de la Policia Municipal van formalitzar dues actes de denúncia a sengles persones que no van dubtar a passar al costat de l'ampli operatiu policial sense màscara. El dijous, 42 persones van ser denunciades. El dimecres es van imposar 76 sancions a Terrassa, la majoria en horari de tarda. El dimarts la xifra de denunciats va ser de 59, segons la Policia Municipal. Entre els sancionats hi havia onze joves que van ser sorpresos en grup al carrer de Calderón de la Barca. El dilluns, la policia havia formulat denúncies a 66 individus per l'incompliment de les normes sanitàries excepcionals. Durant el passat cap de setmana les sancions van fregar les 300. Vuit establiments van ser expedientats per incomplir les restriccions horàries. En menys d'una setmana s'han imposat més de 540 multes.