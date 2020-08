La Zona Blava gratuïta a Terrassa s'acaba

21.08.2020 | 17:15

La Zona Blava de Terrassa finalitza les vacances aquest diumenge i a partir de dilluns ja s'haurà d'abonar el corresponent tiquet per utilitzar aquestes places d'estacionament al carrer. Els parquímetres han estat desconnectats durant un període més curt que altres anys, de l'1 al 23 d'agost, i aquest estiu la gratuïtat s'ha aplicat a tota la ciutat a la vegada, sense zones diferenciades.

L'Ajuntament ha optat per reajustar el tancament a tres setmanes perquè, els darrers anys, ha detectat que els últims dies d'agost la demanda d'aparcament és similar a la resta de l'any. Sense Zona Blava, moltes places eren ocupades per vehicles amb índexs de rotació molt baixos, que dificultaven l'activitat comercial o de serveis. Per això, ja des de l'any 2012 es va obrir la Zona Blava dels carrers més propers al centre els últims dies d'agost.

La crisi sanitària de la Covid-19, a més, fa preveure que a partir de la pròxima setmana s'incrementi l'ús de vehicle privat, a conseqüència de les mesures de distanciament, i la reducció del període de vacances de la població, pels expedients de regulació temporal d'ocupació, mesures de flexibilització, i les dificultats econòmiques.

L'obertura de la Zona Blava a partir de dilluns vol garantir una oferta d'aparcament de curta durada que s'ajusti a la demanda esperada.

Terrassa disposa actualment de 133 parquímetres (en els que s'han instal·lat cartells informatius de les condicions especials de l'agost) i d'un total de 1.951 places de Zona Blava.