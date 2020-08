Sense mascareta i sense carnet de conduir

21.08.2020 | 17:34

No duia mascareta i el van parar. I està imputat: conduïa sense carnet. Una dotació de la Policia Municipal va aturar un vehicle aquest dijous a la tarda al carrer de la Duquessa de la Victòria, a Can Palet. Els dos ocupants no duien mascareta. Els policies van comprovar que el conductor no havia obtingut mai cap permís de conduir. El vehicle, a més, no disposava d'assegurança i a l'implicat li constaba un esbrinament de domicili. Els agents van denunciar també al mateix individu per portar tres objectes de fusta punxeguts.