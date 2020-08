L'enxampen sense assegurança i diu que el cotxe no és seu

21.08.2020 | 19:04

No disposava d'assegurança i no duia la mascareta posada. Un individu ha estat denunciat per agents de la Policia Municipal que el van veure fora d'un vehicle. Eren les 11.40 de la nit de dijous. Un testimoni va trucar la policia per explicar que una persona portava quatre hores a l'interior d'un vehicle a l'avinguda del Vallès. Només havia sortit per orinar. Van arribar uns agents. L'individu estava fora del turisme i no duia la mascareta. Ell va assegurar que el vehicle no era seu, però els policies li van trobar unes claus que es corresponien amb el vehicle estacionat. I aquest vehicle no tenia concertada l'assegurança obligatòria. El conductor va ser denunciat per aquesta infracció i per no portar la mascareta.