L'Ajuntament de Terrassa rebutja l'acord per cedir els romanents municipals al Govern central

Tots els partits, excepte el PSC, han aprovat aquesta moció per a la suficiència financera dels ens locals.

21.08.2020 | 11:06

Tots els grups municipals, excepte el PSC que s'ha abstingut, han aprovat a la Junta de Portaveus una moció per a la suficiència financera dels ens locals que rebutja cedir els romanents de l'administració local a l'Estat. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Terrassa s'adhereix a la moció impulsada conjuntament per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya de rebuig a l'acord entre la FEMP i el Govern espanyol signat el dia 4 d'agost.

La proposta destaca el paper clau de les administracions municipals en la gestió de l'emergència causada per la Covid 19, una situació que ha evidenciat les limitacions econòmiques i financeres dels mitjans locals per poder assumir una recuperació social i econòmica amb garanties.

El document posa en valor la bona feina dels ens locals a l'hora de complir les mesures d'austeritat, imposades a nivell Europeu per l'anterior crisi econòmica. També apel·la al principi de suficiència financera dels ens locals que ha de garantir els recursos necessaris per fer front a les necessitats de la ciutadania, més encara en una situació de crisi com la que estem patint.

La moció destaca també el greuge que suposa per a milers de municipis i, per tant, per a centenars de milers de ciutadanes i ciutadans, la proposta d'excloure els ajuntaments sense romanents del repartiment dels 5.000M€ de fons estatals, als quals sí que tindrien accés els ajuntaments que transfereixin el seu superàvit voluntàriament en préstec a l'Administració General de l'Estat.