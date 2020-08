L'Ajuntament combat la galeruca amb tractaments arbre per arbre

L'Ajuntament combat la galeruca amb tractaments arbre per arbre

20.08.2020 | 18:34

Una plaga d'escarabats ha generat alarma entre veïns de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa afirma que combat la plaga amb tractaments arbre per arbre i aigua a pressió. Aquest any la plaga és més persistent a causa de les altes temperatures. Els tractaments van començar al mes de maig. El reg amb aigua a pressió debilita l'insecte dificultant-li el seu cicle de desenvolupament. Una altra acció és l'alliberament de fauna auxiliar. Una tercera és el tractament d'endoteràpia, que consisteix en injectar insecticida directament al tronc de l'arbre, però té efectes negatius sobre la fauna auxiliar i genera punts dèbils en l'arbre. A més de talar arbres envellits o amb problemes estructurals, l'Ajuntament realitza un tractament químic polvoritzat. Entre aquest dijous i el divendres hi ha actuacions programades a diverses zones.