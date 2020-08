Fuita d'aigua en canviar una rentadora

20.08.2020 | 16:18

Els bombers van haver d'intervenir aquest dimecres per tallar una fuita d'aigua en un pis de Roc Blanc. Segons sembla, un veí intentava canviar una rentadora quan es va produïr una fuita d'aigua. Els bombers van ser alertats a les 6.20 de la tarda des del carrer de Palet i Barba: els afectats no podien accedir a la clau de pas perquè procedia d'una línea que baixava d'un acumulador de plaques. La dotació de bombers va treballar durant 50 minuts: va tallar el subministrament i va ensenyar els veïns com fer-ho.