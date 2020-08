El tancament dels locals d'oci es prorroga "sine die"

La crisi del coronavirus

20.08.2020 | 15:28

El Departament de Salut ha publicat avui una nova resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que amplia la restricció horària als bars dels teatres i sales de concerts i prorroga sense data el tancament de discoteques, karaokes, bars musicals, sales de ball i de festes.

La resolució, que ha entrat en vigor aquest dijous i està signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha publicat per adoptar a Catalunya les mesures extraordinàries aprovades en l'Acord del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut del passat 14 d'agost del 2020 per contenir la pandèmia de Covid-19.

Salut considera que "és convenient revisar les activitats d'oci que han de romandre tancades tenint en compte l'adequació de les previsions de l'Acord de Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut" i per això ha dictat aquesta resolució que estableix la tipologia de llicències que engloben les diferents activitats recreatives i els establiments afectats.

Amb aquesta resolució, Salut prorroga sense una data precisa la suspensió de l'obertura a públic dels locals i establiments que desenvolupin "activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments de activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos ".