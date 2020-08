Dóna positiu, no tenia permís i acaba detingut

20.08.2020 | 16:54

Un conductor ha estat detingut aquesta passada matinada: va donar positiu d'alcoholèmia, no tenia carnet i va faltar el respecte a uns agents. A les 3.10 de la matinada, diverses trucades van informar la Policia Municipal d'una baralla al carrer de Faraday, al costat de l'església de la Sagrada Família. Els policies que van arribar a la zona no van trobar cap baralla, però si van veure un vehicle que marxava del lloc a gran velocitat. Els guàrdies van aturar el cotxe al mateix carrer de Faraday. Dins hi anaven tres persones. Les proves d'alcoholèmia realitzades al conductor van donar taxes de 0,78 i 0,72 mil·ligrams. Una ordre judicial li prohibia conduir. Va ser detingut. També va ser denunciat per falta de respecte als policies i per facilitar dades falses.