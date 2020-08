Dimiteix el comitè local del PDeCat per discrepàncies amb la direcció nacional

L.M.A.

20.08.2020 | 14:26

El comitè local del Partit Demòcrata Europeu Català de Terrassa (PDeCat) ha presentat la seva dimissió. En una missiva enviada als associats, la direcció assegura que han pres aquesta decisió pel seu "descontentament" vers la direcció nacional del partit per la "manca de comunicació i diàleg cap als associats i la manca, creiem, de transparència i de democràcia, pilars fonamentals a partir dels quals es va crear aquesta formació".

Segons ha explicat aquest dijous a Diari de Terrassa Montse Caupena, fins ara, portaveu de la formació a Terrassa, "creiem que ens han amagat informació als associats i el que volem, precisament, és que es pregunti a l'associat sobre que volem fer com a partit". La direcció del PDeCAT de Terrassa considera que la millor opció de futur és sumar-se a Junts per Catalunya, una posició que defensen els consellers terrassenc Josep Rull i Lluís Puig. "Defensem la proposta dels presos en el sentit que havíem de transitar cap a Junts per Catalunya per donar suport als presos, als exiliats i al president Puigdemont", diu Caupena. Però la direcció nacional del partit no descarta presentar-se sola a les eleccions.

En la missiva, s'explica als associats que ja fa unes setmanes "us vam fer arribar el nostre descontentament vers la Direcció Nacional". Recorda que al mes de desembre "s'hauria d'haver consultat als associats sobre el futur del nostre partit i la incorporació o no a Junts per Catalunya, com havien votat els Consellers Nacionals el desembre passat, on es va acordar iniciar aquesta transició. A causa de la manca de comunicacions explicant com van les negociacions i la manca de transparència ens veiem empesos a fer aquest pas, per coherència amb els nostres ideals i per la impossibilitat de portar a terme la funció per la qual ens vau escollir ara farà quatre anys".