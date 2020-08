La vianant va creuar en vermell mentre usava el telèfon mòbil

19.08.2020 | 16:05

Un motorista va resultar ferit aquest dimarts en caure amb el seu vehicle per evitar atropellar una vianant. L'accident va tenir lloc a la carretera de Castellar a les 8 del matí. Segons les primeres informacions policials, la vianant va creuar la calçada en vermell mentre manipulava el seu telèfon mòbil. Agents de la Policia Municipal la van denunciar per no respectar la fase vermella del semàfor. El motorista va ser atès a la zona i no va ser necessari el seu trasllat a un hospital.