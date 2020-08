El túnel ferroviari d'Horta, descartat

19.08.2020 | 16:24

Millorar les comunicacions ferroviàries del Vallès amb Barcelona ha estat sempre el somni de l'Ajuntament de Terrassa fins al punt que fa pocs dies, a finals de juliol, l'alcalde Jordi Ballart i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, van signar un acord històric. Un consens entre les dues cocapitals amb estratègies de futur com ara el Túnel d'Horta. Una aposta que els ha interessat per reduir el recorregut i estalviar el temps de viatge fins a la Ciutat Comtal. Malauradament aquest projecte estrella per les dues ciutats ha quedat finalment descartat perquè la modificació urbanística del Parc de Collserola no permet aquesta infraestructura, segons publica avui el diari La Vanguardia.

El pla especial que blinda el parc de Collserola com a zona verda fa que quedi enterrat definitivament el Túnel d'Horta. La decisió s'ha pres amb total discreció, amb una modificació puntual del Pla General Metropolità.

Com a alternativa guanya pes la possible construcció d'un túnel paral·lel al ja existent, dels Ferrocarrils de la Generalitat, sense parades entre Sant Cugat i el centre de Barcelona, que permetria reduir fins a 15 minuts el temps del trajecte.