19.08.2020 | 17:18

Un nadó ha estat atès aquesta tarda degut a un accident de trànsit. Els fets han ocorregut poc abans de les dues de la tarda a l'avinguda de Can Jofresa, on han xocat dos vehicles, segons fonts dels serveis d'emergències. El bebè, de 7 mesos, es trobava a l'interior d'un dels cotxes implicats. Uns testimonis han trucat a emergències angoixats pel nen. No ha transcendit el seu estat.