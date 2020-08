Un menor sense carnet i sense assegurança

19.08.2020 | 16:09

La Policia Municipal ha denunciat aquesta passada matinada dos menors que circulaven en un ciclomotor per la carretera de Castellar. Una dotació policial els ha vist prop de les dues de la matinada i els ha aturat. Els agentes han comprovat que el conductor del ciclomotor no havia obtingut mai el permís preceptiu i el vehicle no disposava d'assegurança obligatòria. El passatger no portava el casc de protecció. Els guàrdies van traslladar els menors a la Prefectura i el ciclomotor va quedar immobilitzat a la via pública.