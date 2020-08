L'OCU alerta que serà difícil garantir la seguretat en la tornada a l'escola

19.08.2020 | 12:55

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit aquest dimecres de la dificultat de portar endavant en els col·legis una de les mesures bàsiques per prevenir el contagi per coronavirus: la limitació de l'aforament a grups de 15 a 20 alumnes per classe.

I serà difícil, al seu judici, perquè l'aforament mitjà en una classe de primària és de 23 alumnes, tal com revela una recent enquesta realitzada per l'organització a 1.455 famílies durant el present curs escolar.

En concret, les classes del 81% dels nens de Primària superen els 20 alumnes, un percentatge que augmenta fins al 96% en els col·legis concertats.

Per això, a poc més de dues setmanes de la volta al col·le, OCU sol·licita a les autoritats educatives que aclareixin com més aviat millor els protocols de seguretat previstos.

L'OCU considera que si es pretén limitar l'aforament màxim és probable que els col·legis hagin de reforçar la capacitat docent, especialment si es preveuen habilitar nous espais públics com a lectius o s'organitzaran torns de matí i tarda.

Altres mesures, propostes per l'Organització Mundial de la Salut i pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, i que recorda l'OCU, podrien passar per la desinfecció i ventilació regular de les aules; la presa de temperatura a alumnes i personal docent; la separació d'almenys un metre entre pupitres, adequar el col·legi per a afavorir la rentada freqüent de mans i l'ús de màscares en professors i alumnes.

A més, davant el risc de confinament dels alumnes a les seves cases, OCU creu que seria vital reforçar de manera urgent la formació tecnològica de professors i alumnes, i dotar-los dels mitjans materials disponibles.

Segons una altra enquesta de l'organització, un de cada tres nens de primària no va rebre classes en línia en els últims tres mesos de curs.