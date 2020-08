El denunciaven per tenir obert el local fora d'horari

19.08.2020 | 15:54

L'amo d'un bar musical ha estat detingut aquesta matinada passada per una agressió a dos policies locals. Una dotació de la Policia Municipal va observar, mentre feia servei de patrulla, que un bar musical situat a l'avinguda de Jaume I es trobava en plena activitat a les 4.30 hores de la matinada. Els agents van contactar amb el titular del local, que es trobava a l'interior. Segons la policia, els agents li van requerir en diverses ocasions que havia de tancar l'establiment per trobar-se obert fora de l'horari permès. El propietari es va negar. Els guàrdies van procedir a redactar la denúncia per l'incompliment de l'ordre. Durant l'actuació policial, l'implicat va insultar i amenaçar els agents fins que va acabar agredint a dos d'ells. Va ser detingut per un delicte d'atemptat contra l'autoritat.