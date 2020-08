Cues amb distància per tramitar el DNI a Comissaria

19.08.2020 | 12:03

Com casa estiu l'agost és el mes que registra més afluència de terrassencs a les oficines de la Comissaria de Policia per renovar el DNI i el passaport. Aquest matí la concentració de persones interessades en els tràmits durant les vacances a l'oficina de documentació era evident tal com mostra la foto. Les mesures de seguretat per evitar la propagació del Covid 19 fan que el públic s'hagi d'esperar al carrer i només entrin a les instal·lacions aquelles que els arriba el torn d'atenció.

Amb tot la cita prèvia ha resolt el fenomen de llargues cues i moltes hores d'espera que es formaven anys enrera.