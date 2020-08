19.08.2020 | 15:57

Una dona va resultar ferida aquest dimarts al matí en ser atropellada per un patinet al carrer de Miquel Vives. Segons la informació recollida per la Policia Municipal, la ferida caminava pel carril-bici. En principi, va patir una possible fractura de clavícula i va ser traslladada a L'Hospital de Terrassa.