19.08.2020 | 19:26

Un home va tenir un accident de trànsit aquest passat dimarts perquè va patir una indisposició. Els fets van ocórrer a les 13.15 hores a la carretera de Castellar. Segons fonts policials, el conductor va sofrir l'accident en trobar-se malament per una possible malaltia cardíaca. Una ambulància va traslladar a la víctima a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. El vehicle va ser immobilitzat en espera de ser retirat per la grua de l'assegurança.