19.08.2020 | 16:00

La xifra de persones denunciades per la policia el dimarts per no dur mascareta a la viapública va ser de 59. La major part de les actuacions es va realitzar a la tarda. Al carrer de Calderón de la Barca van ser denunciats onze joves que es trobaven en grup a les 4.45 de la tarda.