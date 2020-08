18.08.2020 | 14:22

La Policia Municipal ha denunciat aquest dilluns a Terrassa 66 persones per no dur la mascareta, o no dur-la correctament, a la via pública. Durant el cap de setmana passat els denunciats van ser 299 individus. L'operatiu de control per frenar la propagació del coronavirus, iniciat el passat 11 d'agost, inclou agents de paisà i es coordina amb els Mossos d'Esquadra.