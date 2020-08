El cribratge massiu a Terrassa va detectar finalment 16 positius

Redacció

18.08.2020 | 14:30

Salut ja ha fet un total de 15.556 proves PCR en el conjunt de cribratges intensius de Covid arreu del territori català. Les proves han tingut un total de 345 positius de Covid-19 asimptomàtics, cosa que suposa un percentatge del 2,22% de les mostres analitzades. El cribratge massiu a Terrassa, va començar el divendres 7 d'agost i finalment es va desenvolupar un dia més del previst, fins al dilluns 10 d'agost. Al llarg dels tres dies de recollida de mostres (7, 8 i 10 d'agost), a Terrassa es van fer 1.513 proves PCR amb un 1,06 % de positius (16 casos). Totes les actuacions de cribratges massius s'han fet coordinadament amb els ajuntaments dels municipis implicats i amb el suport comunitari de les diverses entitats locals. A Barcelona, el Departament de Salut ha fet un total de 835 proves PCR per al cribratge intensiu de Covid 19 al barri de Torre Baró aquest cap de setmana (15 i 16 d'agost). Un 2,75% d'aquestes proves han estat positius en el virus (23 casos). D'altra banda, des d'ahir dilluns i fins al dimecres 19 d'agost s'està fent el cribratge massiu al barri del Besòs i el Maresme de Barcelona. Entre les 9 del matí i fins a les 19h d'ahir dilluns 17 d'agost s'hi havia fet un total de 554 PCR en aquesta zona, de les 1.200 que està previst fer-hi. Un 2,71% van donar resultat positiu en COVID-19 (15 casos). Pel que fa a Santa Coloma de Gramenet, des que va començar la recollida de mostres el dilluns 10 d'agost a la tarda fins al divendres 14 d'agost es van fer un total de 3.028 PCR, amb un percentatge de positius del 3,24% (98 casos). En aquesta localitat, les PCR es van fer a residents de carrers concrets dels barris Llatí i Fondo.A Vilafranca del Penedès ara fa una setmana que es va començar el cribratge intensiu de la població d'una àrea bàsica de salut (ABS), on entre el dilluns dia 10 d'agost i fins al divendres 14 d'agost, el darrer dia, es va fer un total de 3.022 proves PCR, de les quals un 0,53% van donar resultat positiu en COVID-19 (16 casos). S'ha decidit estendre el cribratge massiu a Santa Coloma de Gramenet dos dies més als residents de l'avinguda dels Banús i al carrer de Dalt dels Banús. La nova recollida de mostres es desenvolupa des d'ahir i tot el dia d'avui 18 d'agost, al Centre Cívic Pins, al barri de Fondo, de 8h a 20h. Pel que fa a Sabadell, avui dimarts 18 d'agost també s'inicia una nova acció de cribratge massiu de COVID-19 al barri de Ca n'Oriac, dirigida específicament a persones asimptomàtiques d'entre 15 i 35 anys, que ja han estat avisades mitjançant un SMS. Les proves PCR es faran dos dies (avui dia 18 i demà dimecres 19 d'agost), al centre d'atenció primària (CAP) Ca n'Oriach, de 10h a 14h i de 15h a 19h.

Va ser fa unes setmanes quan Salut va posar en marxa aquesta nova estratègia de cerca massiva de possibles casos de COVID-19 amb proves PCR en persones asimptomàtiques. Una estratègia focalitzada en localitzacions específiques de la geografia catalana on havia pujat tant el nombre de casos com l'índex de contagi.Les proves PCR van començar a Ripollet, Sabadell, Granollers i Torregrossa. A Ripollet, durant dos dies, es van fer 2.176 PCR, amb un 0,60% de positius (13 casos). A Sabadell es van recollir mostres per a 3.222 PCR, que van donar un 1,58 % de casos positius de COVID-19 (51 casos). Pel que fa al cribratge massiu a Granollers, s'hi van fer 1.053 proves PCR de les quals el 10,26% van ser positiu en COVID (108 casos). I a Torregrossa s'hi van fer 153 PRC de les quals, un 3,27% van ser positius (5 casos). En global, Salut considera els resultats d'aquests cribratges massius com a molt satisfactoris, ja que es tracta de casos d'asimptomàtics que, en cas de no ser detectats, haurien transmès la Covid-19. Totes aquestes intervencions han estat possibles gràcies al lideratge de l'atenció primària i vigilància epidemiològica amb la col·laboració dels professionals dels hospitals, del SEM i el suport dels ajuntaments. I sobretot gràcies a la participació i la implicació de la ciutadania dels diversos territoris en la contenció de la Covid-19, per aturar els contagis de la malaltia.