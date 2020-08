El cotxe no tenia assegurança

18.08.2020 | 14:27

El conductor d'un vehicle va donar aquest dilluns positiu en les proves de detecció de drogues. A més, anava sense carnet i el cotxe no tenia concertada l'assegurança obligatòria. La Policia Municipal va aturar el vehicle a les 4.20 de la tarda al carrer de Venus. Dins hi anaven quatre persones. Els agents van demanar la documentació al conductor i van comprovar que no disposava de carnet de conduir perquè li havia retirat una sentència. El vehicle no tenia assegurança. El conductor va donar positiu en consum de diverses drogues. Per tot plegat, l'implicat va ser denunciat i el cotxe va quedar immbolitzat. L'operatiu va acabar amb la detenció d'un ocupant del cotxe: li constava una ordre de crida i cerca.