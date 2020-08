La Cogullada estrena avui una nova zona per a gossos

18.08.2020 | 15:16

Aquest migdia ha obert portes la nova zona de lliure circulació de gossos que l'Ajuntament ha condicionat al barri de la Cogullada. Les tanques envoltaven l'arbre situat al centre del nou espai han estat retirades i cap a les 12.30 s'ha permés ja l'accés dels propietaris i les seves mascotes.

La nova zona té una extensió de 935 m2 delimitats pel carrer de Salvador Gros, l'avinguda Joaquim de Sagrera i el parc de la Cogullada i la seva posta en funcionament ha estat ben rebuda pels veïns del barri i en especial propietaris de mascotes.

L'actuació realitzada per l'Ajuntament en aquest espai del Districte 4 ha representat una inversió de 69.966,51 euros. Els treballs, a càrrec de l'empresa Tabancat SL, han consistit en l'adequació del solar i en la instal·lació d'una tanca perimetral de 1,5 metres d'alçada, d'elements de mobiliari urbà (bancs i papereres), d'una font per als gossos, així com l'enllumenat públic.

A l'entrada s'ha habilitat la senyalització corresponent i els panells informatius on s'expliquen les normes d'ús que han de seguir els usuaris i usuàries de l'espai.

Amb aquesta nova obertura Terrassa ja disposa d'un total d'onze zones de lliure circulació de gossos i fa que els ciutadans comptin amb un espai d'aquestes característiques a menys d'un quilòmetre de casa seva, és a dir, a uns 15 minuts a peu.