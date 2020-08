Catalunya suma 557 positius i té 130 ingressats a l'UCI

La crisi del coronavirus

18.08.2020 | 12:09

Catalunya ha notificat en les últimes 24 hores 557 nous positius per coronavirus, mentre que els pacients hospitalitzats per Covid-19 han augmentat fins als 659, 17 més que ahir, dels quals 130 estan ingressats a l'UCI, un més que el dia anterior, i el nombre de morts ha augmentat en deu més.

A Terrassa les últimes dades oficials indiquen que divendres es van diagnosticar 50 casos positius. "La situació no ha empitjorat, però continuem a la franja alta que està marcant el mes d'agost", comenta l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que fa un seguiment personal de la situació de la pandèmia. Respecte a les persones ingressades, a Mútua hi ha 12 malalts per la Covid 19 a planta i 2 a la UCI i a l'Hospital deTerrassa hi ha 8 a planta i 4 a la UCI (actualitzat el dia 14).

El risc de rebrot (EPG) està situat avui a Catalunya en 146,72, un punt menys que ahir, una xifra que s'ha estabilitzat i baixa lentament, tot i que encara està en la franja de risc alt (per sobre de 100).

La taxa de contagi (Rt) ha crescut una centèsima en els últims set dies i s'ha situat en 1,02, és a dir, que cada infectat contagia de mitjana a poc més d'una persona, el que mesura la velocitat de reproducció de la malaltia.