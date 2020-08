Afees crida a una vaga educativa davant les mesures improvisades del Govern

Redacció

18.08.2020 | 14:51

L'Agrupació de Famílies per a una Elecció Educativa Segura (Afees) ha convocat una vaga educativa indefinida enfront del que consideren una mala planificació del pròxim curs lectiu per part de la Generalitat. En un comunicat, Afees es queixa de "la contínua improvisació i la falta de criteris per a la consideració del risc dels menors, familiars i personal educatiu" dels Departaments de Salut i Educació de la Generalitat i demana que s'intervingui el mercat de treball per a facilitar la conciliació laboral amb l'ensenyament dels seus fills.

Mancant tres setmanes de l'inici de curs, els membres d'Afees asseguren que no pot començar perquè "no es garantirà la salut de la comunitat educativa" i lamenten que no hi hagi recursos per al confinament de grups on es detectin positius, ni mesures de cribratge abans de l'inici del curs o mesures per a nens amb necessitats especials.

Per aquestes raons i perquè consideren que amb només tres setmanes no hi ha suficient temps per a preparar el curs, han convocat a totes les famílies a "una vaga educativa indefinida en defensa de la qualitat i la seguretat de l'educació" amb l''etiqueta' #VagaEducativa.

A més, demanen la destitució immediata del conseller d'Educació, Josep Bargalló, i de la consellera de Salut, Alba Vergés, així com la compareixença del president català, Quim Torra, per a donar explicacions sobre la mobilització de recursos i els criteris adoptats per a afrontar el proper curs.