El sindicat d'infermeria demana més material i ampliació de plantilles per fer front a la Covid-19

Redacció

17.08.2020 | 13:32

Davant l'augment de casos de la Covid-19 i les previsions epidemiològiques, el Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya ha demanat aquest dilluns tant al departament de Salut, com als Governs català i central, que "aprenguin de l'experiència passada i s'implantin mesures preventives amb celeritat". L'organització assegura que superar una segona crisi passaria necessàriament per dues condicions: tenir vies per fornir de pressa i adequadament als centres d'equips de protecció quan aquests s'acabin i ampliar les plantilles. Al pla Covid19 presentat pel citat Departament a finals de juliol parlava d'un estoc de mascaretes (quirúrgiques, FFP2 i FFP3), guants i bates, que calculen suficient per a quatre mesos. "Hem de confiar en la disponibilitat d'aquestes eines de protecció. Però, això sí, han d'estar a l'abast dels professionals en tot moment que les necessitin, no podem tornar a veure imatges com les de les infermeres improvisant bates amb bosses de plàstic" denuncien des del sindicat.

També exigeixen que "s'assegurin les vies, canals i empreses per anar re fornint l'estoc quan sigui necessari". Satse explica que "això és essencial" i ho qualifica de "lliçó que s'ha d'haver après". L'organització posa com a exemple situacions que es van viure durant l'estat d'alarma: la compra de material deficient (com les Galaxy), inadequada reutilització del material..."Aquesta reivindicació és prèvia a la Covid, però ara és més urgent que mai" expliquen des del sindicat. "Falten mans, és així de senzill. Si la pressió assistencial torna a ser com la viscuda fa uns mesos, el sistema no ho aguantarà" expliquen. Satse Catalunya assegura que la passada crisi es va superar "a costa d'esprémer la salut dels sanitaris i d'aturar quasi per complet qualsevol activitat que no fos urgent". És per això que el sindicat demana incorporar més professionals de totes les categories i, especialment, d'infermeria. Les dues propostes del sindicat Satse Catalunya suposen assegurar una correcta atenció al ciutadà però també són "una via per garantir la seguretat i salut d'uns treballadors cabdals per la societat". "S'ha de protegir la nostra salut enfront de la malaltia amb els equips de protecció, però també s'ha d'assegurar la nostra salut psicològica: la manca de descans, l'estrès, la càrrega assistencial... no poden tornar als límits als quals van arribar al març" expliquen des de l'organització sindical.