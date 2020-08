La Policia Municipal denuncia 299 persones per no dur mascareta

Redacció

17.08.2020 | 16:00

La Policia Municipal de Terrassa ha realitzat un total de 299 actes de denúncia per infraccions de la resolució SLT/1648/2020, que regula l'ús de mascareta a la via pública, de divendres a diumenge. Les denúncies han estat interposades tant a ciutadans i ciutadanes que circulaven per la via pública, com a grups de joves, que també han estat denunciats per infraccions d'ordenances municipals, com molèsties, incivisme i consum d'alcohol en via pública i insults als i les agents. La Policia Municipal també ha denunciat vuit establiments per l'incompliment de la restricció horària decretada el passat dia 5 d'agost, que establia que les terrasses de bars i restaurants havien de tancar a les 12 de la nit. Del total d'aquestes intervencions, quaranta-dues denúncies per no portar mascareta o dur-la incorrectament, cinc inspeccions d'establiments i catorze denúncies per ordenances municipals, van ser realitzades durant el dispositiu conjunt amb Mossos d'Esquadra.