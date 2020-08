Mor Xavi Salillas als 59 anys, un dels impulsors de Radio Club 25

17.08.2020 | 13:58

Avui dilluns 17 d'agost ens ha deixat un històric de la radiofórmula al nostre país, el terrassenc Francisco Javier Salillas, més conegut per tots com a Xavi, a l'edat de 59 anys. Apartat de la professió que tant l'apassionava per una llarga malaltia que va patir durant els últims cinc anys Salillas va ser un destacat radiofonista.

Xavi va créixer i es fa formar entre micròfons i locutoris a l'emissora Ràdio Terrassa, que va dirigir el seu pare José Manuel Salillas, radiofonista i escriptor. Finalitzats els seus estudis i després de complir el Servei Militar va ingressar a l'empresa Radio Terrassa S.A. on va invertir els seus coneixements musicals.

Quan va marxar José Maria Francino a Catalunya Ràdio com a subdirector Xavi Salillas va passar a ser responsable de l'emisora Radio Club 25 i la va situar com una de les ràdios musicals de la FM més escoltades de Catalunya, amb un estil modern i nou. Després la programació de la radio egarenca va passar a escoltar-se sota l'indicatiu de Kiss FM, cadena amb cobertura a tota Espanya.

Més endavant, i amb la col·laboració del cap de Programes, Francisco Plaza, va dirigir Radio Melody, també de difusió a tota Catalunya. Posteriorment, Radio Club 25, després Club 25, va passar amb idèntica programació a representar a Catalunya a la Cadena Minuto, propietat de la Cadena Ser.

El radiofonista terrassenc es va traslladar posteriorment a Còrdova per instal·lar Radio Melodía, de la cadena d'emissores Rato, i en només un any la va situar la primera més escoltada de la província. Posteriorment Xavi va rebre l'encàrrec de la mateixa empresa d'augmentar l'audiència de Radio Mezquita i la va col·locar al segon lloc del rànquing.

El propietari de Radio Mini li va confiar també la renovació de la programació de la seva emissora i amb la nova línia que va implantar, sota l'indicatiu de Cadena Europa FM ha arribat a triomfar a tota Espanya, tal com van fer també a Radio Costa Brava. També va ser locutor en altres emissores.

Durant la seva vida professional va obtenir diversos guardons, el més notori, el Primer Premi de Publicitat de Ràdio al Festival de Nova York.