Més control policial al carrer per fer complir les normes pel coronavirus

La crisi del coronavirus

17.08.2020 | 11:47

L'augment dels casos positius en la pandèmia ha fet que s'incrementi la vigilància policial al carrer i també es reforcin les dotacions informatives sobre els requisits implantats per les autoritats. Aquests dies, unitats uniformades i de paisà de la policia municipal i dels mossos d'esquadra

organitzen dispositius especials a tota la ciutat de Terrassa. Els agents, de dia i de nit, recorren els carrers per garantir que tothom porta posada la mascareta i per evitar aglomeracions i la pràctica del "botellón".

Els serveis de vigilància continuen informant sobre les mesures per evitar el contagi de la Covid 19. La majoria de persones actuen amb responsabilitat, però n'hi ha que no s'adonen que per frenar el virus hem de contribuir-hi totes i tots. La multa per no complir les normes és d'entre 100 i 600€.