Redacció

17.08.2020 | 18:59

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha adherit a la declaració conjunta d'alcaldes espanyols per demanar al Govern de l'Estat que faci enrere en l'acord al qual va arribar el Ministeri d'Hisenda amb la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) sobre l'alliberament dels romanents i l'ús dels superàvits municipals. L'acord que subscriu l'alcalde mostra un rebuig total al decret Llei aprovat en considerar que aquest "vulnera l'autonomia financera de les entitats locals, suposa una confiscació dels superàvits municipals i proposa excloure els ajuntaments que

no disposen de romanents del repartiment dels fons provinents dels Pressupostos Generals de l'Estat. Els criteris acordats per a la distribució d'aquests fons no són justos ni solidaris, perjudiquen greument a centenars de mils d'habitants de molts municipis i creen una inacceptable situació de greuge entre uns municipis i uns altres". A més, reclama que "els ajuntaments puguin disposar dels romanents acumulats durant els darrers anys, destinant-los als projectes i polítiques que cada municipi determini en funció de les seves pròpies necessitats"' Segons Ballart, "no

ens convenç la fórmula que ha establert el Govern espanyol, continuo pensant que aquestes restriccions pressupostàries imposades per l'Estat castiguen injustament els ajuntaments i per tant a la ciutadania".