Josep Maria Argimon recomana uns grups escolars molt reduïts

17.08.2020 | 14:55

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha defensat els protocols sanitaris per a l'obertura dels centres escolars prevists pel Departament d'Educació, però ha anticipat que caldrà adaptar-los a la situació epidemiològica del moment. En aquest sentit recomana als centres que defineixin grups estables "el més petit possible", en funció de la realitat dels seus espais, i no descarta que els alumnes majors de deu anys portin màscara si hi ha taxes d'infecció altes. En aquest sentit, Argimon ha aclarit que Salut no fixa les ràtios escolars "això és una competència d'Educació". La ràtio és un terme que fixa el nombre d'alumnes per classe en cada etapa educativa, però els "grups estables" o "bombolles" són un concepte sanitari, sorgit per la pandèmia del coronavirus, que té l'objectiu d'aïllar unes classes d'unes altres, amb mesures internes relaxades. Es va prendre de referència per a organitzar aquest curs escolar i va ser el Ministeri de Sanitat el que va donar llum verda a les comunitats autònomes perquè fixessin grups estables de 15 alumnes que després va ampliar, a petició d'aquestes, a un número equiparable a les ràtios ordinàries a les escoles. El Govern va optar pel topall màxim a partir d'estudis que indicaven que els nens emmalaltien menys i podrien tenir menys càrrega viral que els adults i contagiar menys. Per a Josep Maria Argimon, "si el grup estable és petit, el més petit possible, p millor", encara que cal acceptar "la realitat" de cada centre, la seva capacitat organitzativa i de disponibilitat d'espais. Entre els "elements revisables" del protocol per al pròxim curs escolar, Argimon va indicar, en una entrevista a RAC1, que es valorarà l'ús de la màscara a nens majors de deu anys en funció de l'evolució de la pandèmia i de les seves taxes d'infecció. "Pedagògicament la màscara no és bona i culturalment tampoc ens agrada", va indicar, "però cal anar veient-ho". En tot cas, va apuntar, l'ús de la màscara no comporta un gran canvi organitzatiu ni exigeix el canvi d'un protocol.