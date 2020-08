Festa il·legal al carrer d'Apol·lo

17.08.2020 | 16:22

La policia va trobar drogues a un conductor i altres quatre van donar positiu en consum d'estupefaents. Tots sortien el diumenge d'una festa sense autorització, una "rave", al carrer d'Apol·lo. Agents de la Policia Municipal van muntar un operatiu de control a les 3.35 de la tarda. Van aturar cinc vehicles que sortien de la nau on es feia la concentració festiva. Els cinc cotxes van quedar immobilitzats perquè els seus conductors van donar positiu en la prova de detecció de drogues. Un d'ells, a més, va ser denunciat per possessió de drogues. Un altre va quedar imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit: havia perdut la vigència del carnet de conduir i no havia fet el curs de sensibilització.