17.08.2020 | 18:06

Una possible fuga de gas ha provocat alarma aquest matí al carrer d'Osca. Els bombers han estat alertats poc abans de les nou i una dotació del cos d'emergències s'ha traslladat a la zona afectada, on ha realitzat mesuraments. Segons fonts dels serveis d'emergències, no s'ha trobat cap fuita.