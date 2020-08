Terrassa fa un pas més en el foment de la tinença responsable de mascotes

16.08.2020 | 04:00

Dimarts vinent, 18 d'agost, entrarà en servei una nova zona de lliure circulació de gossos, que l'Ajuntament ha condicionat al barri de la Cogullada. Amb la posada en funcionament d'aquesta instal·lació, Terrassa comptarà amb un total d'onze zones de lliure circulació de gossos, repartides per tots els districtes. D'aquesta manera, es calcula que tots els ciutadans disposen d'un espai d'aquestes característiques a menys d'un quilòmetre de casa seva, és a dir, a uns 15 minuts a peu.

Les zones de lliure circulació de gossos són espais habilitats especialment perquè els terrassencs i terrassenques puguin gaudir dels seus gossos. Aquestes zones, envoltades de tanques, permeten que els animals corrin i juguin sense anar lligats, amb l'excepció dels gossos de races catalogades com potencialment perilloses que, com marca la normativa, han d'anar sempre lligats i amb morrió. Per garantir la comoditat dels ciutadans aquestes zones compten, segons els casos, amb papereres, fonts i bancs, entre altres elements de mobiliari com cartells explicatius.

L'actuació realitzada per l'Ajuntament a la Cogullada s'emmarca en les accions destinades al foment de la tinença responsable de mascotes i de la convivència entre els propietaris i propietàries dels animals i el conjunt de la ciutadania.

Les onze zones de lliure circulació de gossos en funcionament a Terrassa, a la que ara se suma la de la Cogullada, són:

-Ca n'Aurell. Entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol, carrers de la Fontanella, de Frederic Soler i la plaça de Miquel Utgés.

-La Maurina. Entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i els carrers de Sardenya i de Felip II.

-Poble Nou. Entre la ronda de Ponent i els carrers de Manuel de Falla i d'Albacete.

-Parc de Vallparadís. La Devesa.

-Parc de Vallparadís. L'Horta dels Frares.

-Parc de Vallparadís. El Torrent Monner.

-Can Tusell. Entre l'avinguda de Béjar i els carrers de la Tramuntana i de l'Alguer.

-Les Arenes. Entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer de Joaquim Vayreda.

-Can Palet II. Al carrer del Túria, entre l'avinguda de Santa Eulàlia i el carrer del Miño.

-Can Petit. Entre els carrers de la Castellassa i el camí de les Canyes, la plaça del Mas Isarn i l'hipermercat que hi ha en aquesta zona.

-La Cogullada. Entre el carrer de Salvador Gros, l'avinguda de Joaquim de Sagrera i el parc de La Cogullada.