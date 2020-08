Ja hi ha 40 ingressats per Covid-19 a Terrassa

La crisi del coronavirus

15.08.2020 | 17:04

L'índex de creixement de la Covid-19 a Terrassa continua creixent i ja són 40 les persones que estan ingressades als hospitals terrassencs com a conseqüència de patir aquesta malaltia. Dels 40, hi ha 7 que estan a les UCI tant de Mutua com d'Hospital de Terrassa.

Des del passat dilluns, el nombre de nous positius han pujat en més de 180 persones. Durant la darrera setmana, inclosos els cribatges que es van fer el cap de setmana passat, el nombre de testos PCR han superar els 4.600, donant al voltant d'un 6 per cent de positius. Un 1 per cent de les persones que es van sotmetre als cribatges massius van donar positius com a malalts asimptomàtics.

Els hospitals estan ja preparats per a la pujada de nous malalts. De fet, des de fa dies ja han tornat a adoptat mesures de prevenció similars a les que es van prendre durant la primera crisi sanitària. Els centres terrassencs van demostrar que poden assumir un important nombre de pacients, però les autoritats sanitàries estan molt preocupades per les xifres i per les conseqüències que un augment descontrolat de contagis puguin arribar a posar en perill la capacitat assistencial del nostre sistema de salut.